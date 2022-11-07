Трудовые споры должны решаться за столом переговоров, а не на улицах – Токаев

Все трудовые конфликты должны решаться строго в рамках законодательства и за столом переговоров, а не на улицах, заявил в понедельник в ходе встречи с общественность Мангистауской области президент Касым-Жомарт Токаев.

«Трудовые споры должны разрешаться не на площадях и улицах, а за столом переговоров, – это единственный верный путь. Отрадно, что подобные вопросы в Мангистау решаются путем конструктивного диалога. Главная задача – урегулировать разногласия работодателя и работников и привести стороны к общей позиции, с учетом их возможностей и интересов», - сказал Токаев.

Он отметил, что в регионе часто возникают трудовые конфликты. Но при этом подчеркнул, что они должны решаться строго в рамках законодательства. Для этой работы нужно активно привлекать независимые профсоюзы.

«Сегодня заметно усилилась их роль в общественно-политической жизни региона. Это не может не радовать. Я приветствую их участие. Мы все только выиграем, если у нас будет сформировано сильное гражданское общество. Защита прав человека, в том числе трудовых, всегда должна быть в центре внимания», - резюмировал глав государства.