Начался суд над политиком Жанболатом Мамаем

7 ноября в Бостандыкском районном суде Алматы начался судебный процесс по уголовному делу в отношении лидера незарегистрированной Демократической партии Жанболата Мамая. Его подозревают в распространении заведомо ложной информации и оскорблении представителей власти, а также в организации незаконного митинга.

Судья на первом же заседании запретила представителям СМИ до конца судебного разбирательства «​производить публикацию речи и выступлений от судебного заседания», то есть не публиковать с заседаний показания свидетелей.

«​Поскольку в судебном заседании участвуют свидетели, которые будут давать показания, те свидетели, которые не будут давать показания, они не должны слышать то, что было в судебном разбирательстве», – констатировала судья.

Позже прокурор пояснил, что это касается публикации показания свидетелей, а запрет распространяется на ондайн-трансляции.

Мамай в свою очередь заявил отвод судье, потому что он считает это нарушением права СМИ.

«​У нас судебный процесс не имеет каких-то секретных материалов, это не закрытый судебный процесс, это открытый, поэтому я прошу, чтобы представители средств массовых информации могли участвовать в этом суде, могли вести прямую трансляцию, – сказал Мамай. – В судебном процессе, на мой взгляд, нарушается право СМИ, потому что этот судебный процесс должен пройти в открытом режиме, чтобы допустили представителей СМИ и дали им возможность вести прямой эфир. (...) Я никогда не видел таких требований. Не разглашать никакую информацию до начала следующего судебного разбирательства – это полный абсурд. Тогда какой смысл участвовать в суде журналистам и иностранным наблюдателям?»

Мамай вместе с адвокатами направили отвод судье.

В конце февраля лидер незарегистрированной Демократической партии Жанболат Мамай был арестован на 15 суток за организацию акции памяти жертв январских событий. Однако после административного ареста он не вышел на свободу. 14 марта суд постановил арестовать его на два месяца как подозреваемого по двум статьям Уголовного кодекса – о распространении заведомо ложной информации и об оскорблении представителей власти. По истечении срока арест продлили еще на месяц. 8 июня стало известно, что политику предъявили дополнительные обвинения в «организации массовых беспорядков» и в «распространении ложной информации».

Международная правозащитная организация Freedom House призвала власти Казахстана освободить Мамая. Freedom House обеспокоен тем, что против активиста были выдвинуты новые обвинения за его мирный протест в январе. Это ставит под сомнение приверженность правительства Казахстана концепции «Нового Казахстана», которая предполагает уважение к базовым правам человека. До этого снять обвинения с Мамая также призывали международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International.

22-24 августа Казахстан посетила делегация подкомитета Европарламента по правам человека. По итогам Европарламент призвал Казахстан освободить всех политзаключенных, в том числе Жанболата Мамая, и как можно скорее опубликовать результаты расследования январских событий.

24 октября Жанболату Мамаю обвинение в «организации массовых беспорядков» переквалифицировали на обвинение по статье 400 УК – «Организация незаконного митинга».

2 ноября Жанболата Мамая выпустили из СИЗО, суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.