Токаев связывает высокую младенческую и материнскую смертность в Атырауской области с плохой экологией и дефицитом кадров

Причинами высокой младенческой и материнской смертности в Атырауской области, а также смертности от болезней органов дыхания и сердечно-сосудистых заболеваний являются плохая экология региона и дефицит кадров, считает глава государства Касым-Жомарт Токаев.

«Особое внимание необходимо уделить развитию системы здравоохранения. В области высокие показатели смертности из-за болезней органов дыхания и сердечно-сосудистых заболеваний. Серьезную озабоченность также вызывает уровень младенческой и материнской смертности. Причины такой ситуации в плохой экологии региона, большом дефиците кадров», - сказал Токаев, выступая на встрече с общественностью региона.

Он также констатировал, что большинство поликлиник Атырау расположены в приспособленных зданиях, а в целом по области в таком положении находятся почти 40% медицинских организаций.

«Не выдерживает критики состояние зданий центра психического здоровья, онкологического диспансера, станций скорой помощи, которые фактически непригодны к эксплуатации. Все эти вопросы необходимо срочно решать. Прежде всего, следует разработать программу по привлечению специалистов в регион и уделить внимание повышению квалификации местных кадров. Нужно также провести капитальный ремонт и дооснащение областного перинатального центра. Надо проработать вопрос строительства нового онкологического диспансера в Атырау», - поручил президент.

Вместе с тем в регионе запланировано возведение ряда новых объектов здравоохранения, их строительство нужно начать уже в следующем году, отметил Токаев.

Говоря еще о проблеме обмеления Урала, Токаев отметил, что и экологическое состояние реки резко ухудшилось и по степени загрязнения достигло последнего, пятого уровня.

«Я не раз поднимал этот сложный вопрос на международном уровне. Между Казахстаном и Россией заключено несколько соглашений в области экологии, сохранения биоразнообразия и использования трансграничных рек. Углубляя сотрудничество в этом направлении с нашими соседями, необходимо приложить усилия для обеспечения полной реализации договоренностей. Важную роль в этом помимо представителей государств региона должны играть эксперты, предприниматели, неправительственные организации и общественные активисты», - подчеркнул он.

Глава государства добавил, что «мы вместе должны приложить все усилия для сохранения Урала», иначе ухудшение экологической ситуации приведет к целому ряду необратимых последствий.

«Если мы не предпримем конкретных мер сегодня, завтра может быть слишком поздно. Поэтому нужно жестко пресекать любые нарушения природоохранного законодательства. Следует провести ревизию водоохранных зон, проверить все гидросооружения на реке. Это прямая обязанность акима области и правительства», - заявил президент.