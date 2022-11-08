В результате столкновения автобусов в Алматы погиб один человек – полиция

Департамент полиции Алматы сообщил и гибели одного человека в результате столкновения двух пассажирских автобусов в центре города.

«В результате столкновения двух автобусов, 98-го и 201-го маршрутов, один человек погиб, предварительно, 15 человек пострадали», - говорится в сообщении.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 345 части 3 УК РК. Назначены экспертизы.

Позже в управлении общественного здравоохранения Алматы сообщили, что в результате ДТП пострадали 19 человек, один скончался до приезда скорой, передает «Казинформ».

«В больницы города было доставлены 17 человек с различными травмами. В целом в результате аварии пострадали 19 человек, один отказался от медицинской помощи. Один пострадавший умер до приезда скорой помощи», - уточнили в пресс-службе УОЗ.

Напомним, столкновение автобусов произошло на пересечении улицы Толе би и проспекта Абылай хана. По информации очевидцев, один автобус залетел в парк, также они сообщали о большом количестве пострадавших.

В новость в 16:18 внесены дополнения по количеству пострадавших.