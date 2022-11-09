Правительство постановило разместить на IPO до 15,4% акций «КазМунайГаза»

Постановлением правительства от 5 ноября о некоторых вопросах передачи в конкурентную среду акций национальной компании «КазМунайГаз» фонд «Самрук-Казына» должен разместить на IPO до 94,1 млн простых акций, а не до 30,5 млн, как заявлялось ранее.

«Акционерному обществу “Фонд национального благосостояния “Самрук-Қазына” произвести отчуждение простых акций акционерного общества “Национальная компания “КазМунайГаз” в количестве не более 94 109 125 простых акций, что составляет не более 15,42 % от общего количества размещенных акций компании по цене, количеству и структуре, определяемым решением совета директоров Фонда, утверждаемым решением единственного акционера Фонда», - говорится в постановлении правительства, опубликованном в среду, 9 ноября, и вступившем в силу.

Два дня назад председатель правления фонда Алмасадам Саткалиев сообщал, что фонд определился с объемом и стоимостью акций АО НК «КазМунайГаз», которые будут предложены инвесторам и гражданам Казахстана в рамках народного IPO. По его словам, всего планируется предложить к продаже до 30,5 млн простых акций, что составляет до 5% от общего объема выпущенных и размещенных акций, по 8 406 тенге за штуку, то есть на 256,3 млрд тенге. Таким образом, по его словам, после предложения фонду «Самрук-Казына» будет принадлежать не менее 85% акций АО НК «КМГ». Как отметил председатель правления фонда, прием заявок инвесторов начнется 9 ноября и завершится для институциональных инвесторов 30 ноября, а для розничных инвесторов – 2 декабря. При закрытии книг приоритет будет отдаваться розничным инвесторам – гражданам Республики Казахстан.