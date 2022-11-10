Количество мертвых тюленей на Каспии выросло до 141

«По состоянию на 12:00 часов 10 ноября обнаружена 141 туша мертвых тюленей», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что было обнаружено 101 мертвое животное.

«Территориальными подразделениями ветеринарного контроля и надзора Мангистауской области на месте был произведен отбор гистологических проб внутренностей погибших тюленей на предмет наличия возбудителей опасных заболеваний (пастереллез, чума плотоядных). В настоящее время пробы направлены в лабораторию РГП на ПХВ “Национальный референтный центр по ветеринарии” для проведения исследований, результаты предварительно будут готовы через 2 недели», - также сообщили в Минэкологии.

Кроме этого, на месте обнаружения погибших тюленей отобраны пробы для определения вирусологического, бактериологического происхождения заболевании, также для серологических, гормональных и токсикологических исследований. Также были отобраны пробы на наличие тяжелых металлов в организме животных и для проведения гистологических исследовании структурных изменений. Предварительные результаты будут через месяц.