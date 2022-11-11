Арестован водитель автобуса, допустивший крупное ДТП в центре Алматы

«По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы 11 ноября постановлением суда удовлетворено ходатайство о санкционировании срока содержания под стражей в отношении подозреваемого А. на 2 месяца, то есть до 9 января 2023 года», - сообщил пресс-секретарь Алматинского городского суда Абай Жарылкасын.

Напомним, 8 ноября на пересечении улицы Толе би и проспекта Абылай хана в Алматы столкнулись два пассажирских автобуса, маршрутов № 98-го и №201. За медицинской помощью обратился 21 человек, один пострадавший скончался на месте ДТП, в больницы изначально было доставлено 17 человек, госпитализировали девятерых пострадавших. По данным департамента полиции, 35-летний водитель автобуса МАЗ, принадлежащего одному из частных перевозчиков, следуя по проспекту Абылай хана в южном направлении, на пересечении с проспектом Толе би выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автобусом марки Golden Dragon, который следовал по проспекту Толе би в восточном направлении.