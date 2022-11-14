Один из участников протестов в Иране приговорен к смертной казни

Осужденный признан судом виновным в поджоге правительственного здания, в нарушении общественного порядка, в «создании угрозы национальной безопасности», в «коррупции» и «мохаребе» – «войне против Бога». Последнее квалифицируется иранским законодательством как особо тяжкое преступление и может караться смертной казнью. Еще пятеро участников протестов другим судом Тегерана приговорены к различным срокам лишения свободы – от пяти до десяти лет. Их обвиняли в «сговоре с целью совершения преступлений против национальной безопасности» и «нарушении общественного порядка».

Протесты в Иране начались в середине сентября после смерти 22-летней курдской девушки, которая была задержана полицией нравов в Тегеране за неправильное ношение хиджаба и через несколько дней скончалась. Родные считают, что она умерла от побоев, которые получила при задержании, но полиция отрицает это и настаивает, что девушке стало плохо в участке, ее отвезли в больницу, где она вскоре скончалась.

На конец октября только в Тегеране были обвинены в «сборе и сговоре с целью подрыва безопасности страны», «пропагандистской деятельности против правительства» и «нарушении общественного порядка» 315 человек. Некоторые также обвиняются в незаконном ношении оружия, ранении сотрудников правоохранительных органов, уничтожении и поджоге общественного и правительственного имущества с целью подрыва безопасности страны и противостояния исламской системе.