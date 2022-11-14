Лидеры США и Китая заявили о готовности улучшать отношения между странами

Лидеры США и Китая Джо Байден и Си Цзиньпин провели встречу на саммите G20. Они оба выразили мнение, что странам нужно улучшать отношения и развивать сотрудничество, сообщает ВВС .

«Мир ожидает, что США и Китай должным образом урегулируют отношения. Наша встреча привлекла внимание всего мира. Нам нужно работать со всеми странами, чтобы добиться мира во всем мире. На нашей встрече нам необходимо откровенно обменяться мнениями по вопросам стратегической важности… Я с нетерпением жду возможности поработать с вами», - сказал Си Цзиньпин на встрече с Джо Байденом.

Байден в свою очередь подчеркнул важность предотвращения конфликта между США и Китаем и отметил, что он «привержен тому, чтобы линия связи оставалась открытой», чтобы две страны могли «вместе работать над неотложными глобальными проблемами». Президент США тоже добавил, что мир «ожидает», что две страны будут работать в партнерстве.

Глава КНР отметил, что с тех пор, как Байден занял пост президента США, они поддерживают с ним связь в режиме онлайн.

«Мы приобрели опыт, но также и извлекли уроки. В настоящее время американо-китайские отношения находятся в сложной ситуации… Как лидеры двух основных стран, мы должны выбрать правильный курс. Нам нужно найти правильное направление для развития двусторонних отношений и улучшить отношения», - подчеркнул он.

Reuters сообщает, что лидеры стран тепло встретили другу друга. Си Цзиньпин также сообщил журналистам, что оба президента «разделяют ответственность за то, чтобы показать, что Китай и Соединенные Штаты могут справиться с разногласиями, не допустить, чтобы конкуренция переросла в конфликт, и найти способы совместной работы по неотложным глобальным вопросы, которые требуют взаимного сотрудничества».