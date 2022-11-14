641 международный наблюдатель будет следить за выборами президента Казахстана

Центральная избирательная комиссия завершила аккредитацию наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на внеочередные выборы президента Казахстана. Всего аккредитован 641 наблюдатель.

«Сегодня в 18:00 часов мы завершили аккредитацию наблюдателей международных организаций и иностранных государств на внеочередные выборы президента Республики Казахстан, назначенные на 20 ноября текущего года. Таким образом, наблюдение за внеочередными выборами президента РК будет осуществлять 641 международный наблюдатель», - сказал в понедельник входе заседания председатель ЦИК Нурлан Абдиров.

В том числе, на внеочередные выборы аккредитовано 532 наблюдателя от 10 международных организаций и 109 наблюдателей – от 35 иностранных государств.