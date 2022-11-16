В столичном аэропорту протекла крыша

В международном аэропорту Астаны протекла крыша. В пресс-службе аэропорта заявили, что подрядчик в 2017 году некачественно выполнил свою работу, его обязали через суд все устранить, сообщает «Казинформ» .

«Международный аэропорт Астаны по поводу течи кровли в терминале 1 сообщает, что объект был введен в эксплуатацию в 2017 году. Согласно договору, подрядчик гарантировал качество выполненных работ и предоставлял гарантию в части несущих и ограждающих конструкций сроком на 10 лет. Однако службами аэропорта периодически выявлялись замечания по течи кровли и посадочных гейтов. Аэропорт неоднократно направлял письма в адрес подрядчика с требованиями устранить замечания. До сегодняшнего дня подрядчиком не принимались никакие меры по устранению выявленных замечаний», - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Чтобы выяснить причины течи, кровлю вскрыли и выяснилось, что ее состав «не соответствует утвержденному проекту». В этой связи аэропорт подал исковое заявление в Специализированный межрайонный экономический суд Астаны, чтобы обязать подрядчика за свой счет устранить недостатки работы.

«Аэропорт незамедлительно приступил к восстановительным работам, в свою очередь подрядчик обязался устранить замечания в ближайшее время. Международный аэропорт Астаны приносит извинения за предоставленные неудобства», - говорится в сообщении.