На участке приостановлено движение всех поездов
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14 грузовых вагонов сошли с рельсов под Карагандой
Иллюстративное фото "КТЖ-Грузовые перевозки"

В четверг утром на перегоне Карабас под Карагандой сошли с рельсов 14 грузовых вагонов, сообщает пресс-служба «Қазақстан темір жолы».

«17 ноября в 06:15 на перегоне Карабас – ОП 767 участка Караганда – Сортировочная – Акадыр Карагандинской области в грузовом поезде допущен сход с рельсов 14-ти вагонов. Жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении на сайте КТЖ

По предварительным данным, сход произошел из-за неисправности вагонов, принадлежащих частным собственникам. Для расследования обстоятельств случившегося в «КТЖ» создана специальная комиссия.

На участке приостановлено движение пассажирских и грузовых поездов. Для ликвидации последствий схода вагонов задействованы три восстановительных поезда станций Караганда, Жанаарка, Астана.

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