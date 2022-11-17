14 грузовых вагонов сошли с рельсов под Карагандой

На участке приостановлено движение всех поездов
В четверг утром на перегоне Карабас под Карагандой сошли с рельсов 14 грузовых вагонов, сообщает пресс-служба «Қазақстан темір жолы».
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