Активистки Демпартии вышли на акцию протеста в Алматы

Спустя несколько минут их задержали
В Алматы у памятника Абаю активистки незарегистрированной Демократической партии собрались на акцию протеста, требуя остановить президентские выборы и оправдать Жанболата Мамая. Как сообщили корреспонденты Власти, спустя несколько минут их задержали.
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