Спустя несколько минут их задержали
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Активистки Демпартии вышли на акцию протеста в Алматы
фото Алмаса Кайсара

В Алматы у памятника Абаю активистки незарегистрированной Демократической партии собрались на акцию протеста, требуя остановить президентские выборы и оправдать Жанболата Мамая. Как сообщили корреспонденты Власти, спустя несколько минут их задержали.

У памятника собрались пять человек. Сотрудник акимата предупредил их, что акция незаконная. Спустя несколько минут после начала полиция задержала всех участниц акции протеста.

Отметим, что в Алматы полиция и люди в штатском дежурят сейчас в нескольких местах в центре города, где различные политические группы анонсировали свои акции протеста.

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