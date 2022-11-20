Активистки Демпартии вышли на акцию протеста в Алматы

В Алматы у памятника Абаю активистки незарегистрированной Демократической партии собрались на акцию протеста, требуя остановить президентские выборы и оправдать Жанболата Мамая. Как сообщили корреспонденты Власти, спустя несколько минут их задержали.

У памятника собрались пять человек. Сотрудник акимата предупредил их, что акция незаконная. Спустя несколько минут после начала полиция задержала всех участниц акции протеста.

Отметим, что в Алматы полиция и люди в штатском дежурят сейчас в нескольких местах в центре города, где различные политические группы анонсировали свои акции протеста.

