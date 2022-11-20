Здесь должна была пройти акция протеста ДВК
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В Алматы на площади «Астана» задержали несколько человек
ФОТО НАЗЕРКЕ КУРМАНГАЗИНОВОЙ

В Алматы полиция задержала несколько человек перед началом акции протеста движения ДВК, признанного в стране судом экстремистским.

Активисты движения анонсировали проведение в полдень на площади «Астана» акции протеста, однако несколько человек были задержаны до ее начала. Как передают корреспонденты Власти, полиция задержала около десятка человек.

В целом в районе площади «Астана» полиции меньше, чем обычно в преддверии акций оппозиции.

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