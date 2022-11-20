В Алматы на площади «Астана» задержали несколько человек

Здесь должна была пройти акция протеста ДВК
В Алматы полиция задержала несколько человек перед началом акции протеста движения ДВК, признанного в стране судом экстремистским.
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