В Алматы задержали активистов движения Oyan, Qazaqstan!

Их акция протеста продлилась несколько минут
Несколько участников движения Oyan, Qazaqstan! вышли на акцию протеста к монументу Независимости на площади Республики в Алматы.
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