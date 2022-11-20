В Алматы задержали активистов движения Oyan, Qazaqstan!

Несколько участников движения Oyan, Qazaqstan! вышли на акцию протеста к монументу Независимости на площади Республики в Алматы.

Они заявили, что намерены напомнить властям о жертвах январских событий и призвать к уходу из власти ответственных, включая действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Правоохранительные органы напомнили им, что их акция незаконная, через несколько минут после начала сотрудники полиции забрали у них баннер, а всех активистов задержали.

После этого трое других участников движения продолжили акцию протеста у монумента, но также быстро были задержаны.