Токаев наградил руководство строительных компаний за возведение жилых домов после пожаров в Костанайской области

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении десяти человек государственными наградами «за активное участие» в строительстве жилых домов для пострадавших при пожаре в Аулиекольском районе Костанайской области, сообщает Акорда.

Так, орденом «Құрмет» награждены председатель наблюдательного совета ТОО «Строй Элит Дом», директор ТОО «CK КBS» и генеральный директор АО «Рудныйсоколовстрой», орденом «Еңбек Даңқы» III степени – старший прораб СУ «Отделстрой» АО «Рудныйсоколовстрой» и каменщик ТОО «БК-Строй», а медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены замдиректора ТОО «Алюминстрой»; директор филиала ТОО «Алия-Сервис», директор ТОО «Парасат Строй Проект» и директор ТОО «БК-Стройпром», а также бригадир ТОО «Строй Элит Дом».

Напомним, 2 сентября начался пожар на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района Костанайской области. Сгорело 43 га леса, огнем был уничтожен и поврежден 91 жилой дом в двух населенных пунктах. Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести 12 человек, один человек погиб. Пожар потушили только 10 сентября. Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев позже заявил, что ущерб оценивается в 4 млрд тенге. Прокуратура Костанайской области начала досудебное расследование в отношении руководства Басаманского учреждения лесного хозяйства в Аулиекольском районе, откуда, предположительно, начался пожар, руководитель лесного хозяйства задержан. Для погорельцев же был построен новый микрорайон, на эти цели было выделено из резерва правительства 2,3 млрд тенге. На каждый дом было предусмотрено 25 млн тенге.

По информации акимата области, ключи от новых домов погорельцам вручили 22 октября. Однако в начале ноября стало известно, что после дождей 12 дворовых территорий нового микрорайона оказались подтоплены из-за того, что проектом не предусмотрели канализацию. В акимате сообщали, что ведется разработка проектно-сметной документации на индивидуальную канализацию жилых домов, после чего «подтопления микрорайона не будет».