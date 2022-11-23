Двоих подозреваемых в планировании беспорядков в Казахстане в день выборов арестовали на два месяца

Накануне двое из семи задержанных – пострадавший от пыток во время январских событий Акылжан Кисымбаев и Айдос Илипбаев, являющиеся подозреваемыми в планировании «беспорядков с целью захвата власти» в день президентских выборов, – были арестованы на два месяца, сообщает Радио «Азаттык».

Об этом сообщил их адвокат Галым Нурпеисов. По его словам, обвинения выглядят сфабрикованными и сделаны для оправдания заявлений властей о плане сорвать внеочередные президентские выборы внешними силами.

«Оба отвергают обвинения, заявляя, что не понимают суть обвинений», – добавил Нурпеисов.

17 ноября комитет национальной безопасности сообщил о задержании членов преступной группы, которые планировали массовые беспорядки в Казахстане в день выборов президента. По данным КНБ, члены группы организовали схрон оружия – автомата Калашникова, нарезное ружье Merkel, два гладкоствольных обреза, боеприпасы, бутылки с жидкостью для «коктейлей Молотова», канистры с бензином, рации, а также оборудование, так называемые «бутылкометы», с помощью которых планировалось метать в сотрудников правоохранительных органов «коктейли Молотова».

Акылжан Кисымбаев – жертва пыток во время январских событий. 5 января он находился на дежурстве строительного объекта в Алматы и был там же подстрелен. Мужчину отвезли в больницу и провели операцию. 8 января Кисымбаева забрали из больничной палаты сотрудники СОБР и отвезли в следственный изолятор Ла-155/18. Там он подвергся пыткам. 25 января его выпустили, после чего он написал заявление о пытках в агентство по противодействию коррупции и с тех пор борется за справедливое расследование. Об истории Акылжана Кисымбаева читайте в материале «Пережить январь».

Брат Айдоса Илипбаева – Алмас Илипбаев сообщил «Азаттыку», что «17 ноября около 20 человек в масках ворвались в дом брата и забрали его, как преступника». По его словам, они изъяли кухонный нож и пневматическую винтовку, «из которой мы стреляли по мышам и голубям».