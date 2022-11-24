Единый платеж из фонда оплаты труда для малого и микробизнеса закрепил парламент

В четверг в ходе пленарного заседания сенат в двух чтениях принял новые поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают введение единого платежа с фонда оплаты труда для малого и микробизнеса. Как заверил депутатов министр национальной экономики Алибек Куантыров, единый платеж позволит снизить нагрузку на предпринимателей.

«В настоящее время с фонда оплаты труда уплачиваются несколько платежей с разными ставками, базами исчисления. Предлагается данные платежи объединить в один платеж. Предусматривается снижение нагрузки за счет индивидуального подоходного налога, так как размер социальных платежей влияет на будущие выплаты работникам. Единая ставка будет учитывать введение обязательных пенсионных взносов и рост ставок социальных отчислений», - сказал Куантыров.

Он отметил, что платеж будет применяться на добровольной основе субъектами малого и микробизнеса, применяющими специальные налоговые режимы. Сумма будет распределяться аналогично механизму единого совокупного платежа. Таким образом, считает министр, единый платеж позволит не только упростить исчисление налогов и платежей с заработной платы, но и снизить налоговую нагрузку.

Второй блок закона связан с изменениями в отраслевых законодательствах. В частности, в связи с созданием Конституционного суда документом предлагается установить госпошлину при обращении в этот суд и освободить от платежа социально уязвимые слои населения. Еще одна норма касается сферы недропользования.

«С 2024 года упраздняется ведение госбаланса, запасы будут оцениваться по новой системе. В связи с этим предлагается изменение объекта обложения налогом на добычу полезных ископаемых», - добавил глава Миннацэкономики.

Третий блок поправок направлен на стимулирование отечественных товаропроизводителей. Например, предлагается норма по уменьшению НДС на 70% при переработке рыбы рыболовными предприятиями, а для стимулирования производства сахара предлагается освобождение от НДС импорта сахара – сырца тростникового, а также продление срока действия льготы по НДС для производителей сахара.

Кроме этого, поправки предусматривают установление ставки сбора за первичную регистрацию иностранных автомобилей в сумме 200 тыс. тенге, но только для ввезенных на территорию Казахстана до 1 сентября 2022 года.

Более подробно о новом законе Власть писала ранее.