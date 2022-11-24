​Серия сделок связанной с Даригой Назарбаевой компании привела к многомиллиардному ущербу для бюджета

Серия сделок связанной с Назарбаевой компании привела к многомиллиардному ущербу для бюджета. Речь идет о кредите в 9,5 млрд тенге, которые ТОО «Евразия+ОРТ», некогда принадлежавшая Дариге Назарбаевой а затем – государству, простила Borellis Investment Corp., зарегистрированной на Виргинских островах. Эта операция стоила бюджету Казахстана 8,1 млрд тенге

На этой неделе Счетный комитет заявил, что Nurbank предоставил кредит ТОО «Алаң» в размере 9,5 млрд тенге, которые затем не в полном объеме (50,8 млн фунтов стерлингов или 9,144 млрд тенге) были переданы в качестве кредита компании Borellis Investment Corp., зарегистрированной на Виргинских островах. Затем ТОО «Алаң» и Nurbank заключили договор о передаче обязательств по кредиту ТОО «Евразия+ОРТ», которая на тот момент принадлежала российскому «Первому каналу» и Дариге Назарбаевой.

Уже через 10 дней «Евразия+ОРТ» ушла в руки «Фонда Первого Президента», а еще через год стала принадлежать государству. Но долг Borellis Investment Corp. перед ней остался.

С 2009 по 2014 год виргинская Borellis Investment Corp. должна была, но не возвращала заем «Евразия+ОРТ». В конце 2014 года ТОО «Евразия+ОРТ» простило долги Borellis Investment Corp. в сумме 15,8 млрд тенге.

«Нурбанк» не стал прощать кредит компании «Евразия+ОРТ». И обязательства по этому кредиту все еще находятся у «Евразия+ОРТ», которое частично принадлежит Казахстану.

В результате ущерб в виде потери активов составил 8,109 млрд тенге, подсчитали в Счетном комитете.

В последние годы «Евразия+ОРТ» погашает основной долг перед Nurbank в сумме 6,254 млрд тенге. Выплаченные банку проценты за 2018-2021 годы составили 1,855 млрд тенге.

Результаты аудита скоро будут переданы в правоохранительные органы, которые будут решать возвращать ли эти деньги в Казахстан.