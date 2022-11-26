Токаев утвердил положение о Высшей аудиторской палате

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом утвердил положение о Высшей аудиторской палаты страны, в которую преобразуется Счетный комитет по контролю за расходованием бюджета.

Изменение наименования и статуса госоргана было предусмотрено поправками в Конституцию, принятыми на республиканском референдуме в июне этого года.

Согласно положению, палата является высшим органом в сфере государственного аудита и финансового контроля.

Задачами палаты названы анализ, оценка и проверка эффективного и законного управления национальными ресурсами - финансовыми, природными, производственными, кадровыми, информационными - для обеспечения динамичного роста качества жизненных условий населения и национальной безопасности страны.

Палата будет ежеквартально отчитываться перед президентом и парламентом о результатах своей работы.