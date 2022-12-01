В декабре в Казахстане будет несколько волн тепла и холода

В декабре синоптики прогнозируют в Казахстане «температурные качели»: будет несколько волн тепла и холода. Количество осадков прогнозируется больше нормы на большей части республики, около нормы – в центре, на юге, юго-востоке, на большей части востока страны.

«В декабре температура воздуха будет продолжать понижаться, количество снега увеличиваться. В ближайшие дни на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, прогнозируется снег, низовая метель, усиление ветра 15-25 м/с, в горных районах юга, юго-востока страны ожидается сильный снег, туман, гололед. На западе и крайнем севере республики погода будет без осадков», - говорится в консультативном прогнозе «Казгидромета».

Затем, с очередной волной арктического холода из районов Салехарда, температура воздуха понизится: на западе страны ночью до -13-23°C, днем до -5-15°C; на севере и в центре ночью до -25-33°C, днем до -12-25°C; на востоке ночью до -25-37°C, днем до -17-23°C; на юге и юго-востоке ночью до -10-22°С, днем до -3-13°С.

В конце первой декады циклон из районов Скандинавии обусловит неустойчивую погоду, ослабление морозов в северо-западных регионах республики, затем на остальной территории страны. Во второй и третьей декадах декабря на большей части Казахстана ожидается частая смена погодных условий, морозные дни будут чередоваться теплыми, сопровождаться снегопадами, метелями и порывистым ветром, в южной половине Казахстана осадки прогнозируются преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Также нередко будут наблюдаться гололедные явления и туманы.

«В течении месяца под влиянием циклонической деятельности ожидаются несколько наиболее интенсивных волн тепла, а при северо-западных вторжениях антициклонов – несколько волн холода. Таким образом, в декабре часто будет наблюдаться колебание температуры воздуха, так называемые температурные качели», - констатировали синоптики.

В северной половине республики ночью будет от -25-35°С до -5-13°С, днем от -15-25°С до 0-5°С; в южной половине ночью от -17-23°С до -5+2°С, днем от -5-10°С до +3+10°С.

В целом по прогнозу в декабре средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики, выше нормы на 1°С – на крайнем западе, севере страны. Количество осадков в декабре прогнозируется больше нормы на большей части республики, около нормы - в центре, на юге, юго-востоке, на большей части востока страны.