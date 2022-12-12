​Правительство намерено увеличить активы Нацфонда до $100 млрд к 2030 году

С помощью новой налогово-бюджетной политики правительство намерено увеличить активы Национального фонда до $100 млрд к 2030 году. Следование ее правилам должно помочь сократить трансферты из Нацфонда на 1,4 трлн тенге уже в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства.

Новая налогово-бюджетная политика, которая также предполагает разработку новых бюджетного и налогового кодексов, призвана увеличить объем поступлений средств в Нацфонд, а также стабилизировать темпы роста бюджетных расходов. Для достижения этих результатов, наряду с налогово-бюджетной политикой, правительство будет руководствоваться Концепцией управления государственными финансами до 2030 года.

«Сбалансированность бюджета обеспечивается за счет увеличения собственной доходной базы и концентрации расходов на наиболее приоритетных направлениях», — пояснил общую тональность документов премьер-министр Алихан Смаилов. «В целом налогово-бюджетная политика будет направлена на снижение ненефтяного дефицита до 5% к 2030 году, а также на рост активов Нацфонда до 100 млрд долларов».

При этом в правительстве не уточнили какие именно меры позволят достичь заявленных показателей, в том числе снижения объемов теневой экономики до 15-17% к 2025 году.

К ноябрю 2022 года активы Нацфонда составили $55,8 млрд. C начала года они сократились на 1%.