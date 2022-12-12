​Правительство намерено увеличить активы Нацфонда до $100 млрд к 2030 году

Новые бюджетные правила должны сократить трансферты из Нацфонда на 1,4 трлн тенге уже в 2023 году
С помощью новой налогово-бюджетной политики правительство намерено увеличить активы Национального фонда до $100 млрд к 2030 году. Следование ее правилам должно помочь сократить трансферты из Нацфонда на 1,4 трлн тенге уже в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства.
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