Его запасы оцениваются в 150 млн баррелей
В Турции открыто новое месторождение нефти
ФОТО АГЕНТСТВА "АНАДОЛУ"

На северо-востоке Турции открыто новое нефтяное месторождение, в районе горы Габар, сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на заявление президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

В телеобращении по итогам заседания кабмина республики, Эрдоган объявил об открытии нового месторождения. По его словам, чистый объем обнаруженных запасов нефти составляет 150 млн баррелей, стоимость запасов оценивается примерно в $12 млрд.

По информации президента, из четырех скважин в этом регионе в день добывается 5 тыс. баррелей качественной нефти. А объем ежедневной добычи национальной нефтедобывающей компании Türkiye Petrolleri увеличился за пять лет с 40 тыс. баррелей до 65 тыс. баррелей в сутки. В целом власти Турции планирую увеличить ежедневную нефтедобычу до 100 тыс. баррелей к столетию республики за счет дополнительных сейсмических исследований, наращивания работ по бурению и внедрения методов повышения производительности. В 2021 году было открыто 34 месторождения, что добавило к запасам 71 млн баррелей.

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