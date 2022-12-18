«Адил соз» обеспокоен нарушением процедурных норм по делу Козачкову и растущим давлением на расследовательскую журналистику

Международный фонд «Адил соз» в своем заявлении вечером в воскресенье выразил обеспокоенность нарушением процедурных норм по делу журналиста Михаила Козачкова, задержанного ранее в этот день.

«Мы обеспокоены несоблюдением процедурных норм, сообщениями адвоката Анны Веретельникой о том, что обыск происходит без присутствия адвоката», - говорится в сообщении фонда.

Ранее адвокат рассказала журналисту Вадиму Борейко о том, что на протяжении полутора часов она не может попасть в квартиру журналиста, где без ее присутствия проходят следственные действия.

В фонде также обратили внимание, что «текст пресс-релиза агентство по финансовому мониторингу нарушает презумпцию невиновности и ст. 77 Конституции: «Лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда».

«Михаил Козачков является профессиональным журналистом, выпускником КазНУ им Аль-Фараби, имеет более чем двадцатилетний опыт в карьере. «Адил соз» готов предоставить помощь Михаилу Козачкову и обеспокоен усиливающимся давлением на расследовательскую журналистику в Казахстане, что в корне противоречит объявленным Президентом Токаевым политическим реформам», - отметили в «Адил соз».

АФМ вечером в воскресенье сообщил, что журналист Михаил Козачков задержан по подозрению в пособничестве организованной преступной группе.