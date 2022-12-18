В редакции газеты «Время» задержание Козачкова считают местью за его деятельность

«Судя по официальной информации по факту задержанию нашего коллеги журналиста-расследователя Михаила Козачкова, распространенной Агентством финансового мониторинга, пока можно сделать только один вывод – специальный корреспондент газеты «Время» задержан в отместку за ряд разоблачительных публикаций», - говорится в опубликованном вечером в воскресенье заявлении редакции.

«Его коллег, да и абсолютное большинство читателей доказательства, объявленные следствием, не убедили. Статьи, на которые ссылается АФМ, подготовлены по материалам проверок прокуратуры и полиции. Михаил никогда не предлагал к публикации неподтвержденную информацию, которую перед печатью скрупулезно проверяет еще и редакционная юридическая служба. Иначе бы редакцию давно разорили судебными исками «герои» расследований Михаила. Никаких госсекретов в них не содержится», - отмечается в документе.

«Редакция, как и многие коллеги Михаила из других изданий, будут всеми возможными способами добиваться освобождения журналиста, в отношении которого начались репрессии за его профессиональную деятельность. Ни для кого не секрет, что публикации Михаила были занозой в пятой точке многих высокопоставленных чиновников и силовиков, которые, видимо, и решили таким образом заткнуть Козачкова надолго. Но вряд ли у них это получится», - отметили во «Времени».

Редакция отметила, что направила своих представителей для защиты Козачкова и обратила внимание на то, что следственные действия в его квартире проходили с нарушениями – к ним не допустили представителей ни самого журналиста, ни его супруги.

О задержании журналиста Михаила Козачкова стало известно ранее в воскресенье. АФМ в распространенном сообщении объявила, что подозревает его в пособничестве организованной преступной группе Елдоса Коспаева, которого связывают с младшим братом бывшего президента Болатом Назарбаевым.