Республиканская коллегия заявила о нарушении прав адвокатов при задержании Михаила Козачкова

Республиканская коллегия адвокатов заявила о нарушении профессиональных прав адвокатов по делу задержанного накануне журналиста Михаила Козачкова. Также в коллегии опровергли информацию агентства по финансовому мониторингу о причастности адвокатов к делу.

«Президиум Республиканской коллегии адвокатов в курсе событий, связанных с выпуском пресс-релиза Агентства финансового мониторинга по задержанию журналиста Козачкова. Заявляем, что адвокаты не являются фигурантами этого дела. Подробная позиция адвокатуры будет озвучена после проведения консультаций с адвокатами, участвующими в деле», - говорится в заявлении.

Также сообщатся, что Комиссия по защите прав адвокатов коллегии готовит заключение о нарушениях профессиональных прав адвокатов и приступила к работе по факту недопусков адвоката Веретельниковой к проведению обыска у Козачкова и адвоката Пан к подзащитному.

В коллегии адвокатов призвали сотрудников агентства по финансовому мониторингу «действовать в строгом соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса и Конституции» и заявили, что «в случае установления фактов нарушения прав адвокатов, коллегия примет меры для привлечения виновных лиц к предусмотренной законом ответственности».

О задержании журналиста Михаила Козачкова стало известно в воскресенье. АФМ в распространенном сообщении объявило, что подозревает его в пособничестве организованной преступной группе Елдоса Коспаева, которого связывают с младшим братом бывшего президента Болатом Назарбаевым. При этом АФМ в своем пресс-релизе заявило, что в плане по «дискредитации органа расследования» участвовали адвокаты, которые «по заранее отработанному сценарию» 12 июля прибыли вместе с Козачковым к месту «блокировки машины с оперативными сотрудниками, осуществлявшими наблюдение за активным членом ОПГ – Коспаевым Айдосом» и «начали распространять общественности заведомо ложные сведения о якобы разоблаченной слежке за защитниками».

Редакция газеты «Время» в своем заявлении назвала задержание своего спецкора Михаила Козачкова местью за его профессиональную деятельность. Международный фонд «Адил соз» в своем заявлении вечером в воскресенье выразил обеспокоенность нарушением процедурных норм по делу журналиста Михаила Козачкова. Обыск в квартире Козачкова проходил без адвоката Анны Веретельникой – она на протяжении полутора часов она не могла попасть в квартиру журналиста. В фонде также обратили внимание, что в своем пресс-релизе агентство по финансовому мониторингу нарушило презумпцию невиновности и статью 77 Конституции.