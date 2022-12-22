Владимир Зеленский провел в Вашингтоне переговоры с Джо Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский в среду прибыл с визитом в Вашингтон. Он провел встречу с президентом США Джо Байденом и выступил перед Конгрессом, сообщает Русская служба ВВС . В ходе визита Зеленского США официально объявили о новом пакете помощи Украине, который будет включать системы ПВО «Пэтриот».

А выступая перед Конгрессом США, президент Украины заявил, что одобренная помощь в размере десятков миллиардов долларов для борьбы с российским вторжением является не благотворительностью, а инвестицией в глобальную безопасность, сообщает Reuters. Он также выразил надежду, что американские законодатели продолжат поддерживать Украину на двухпартийной основе.

«Я возвращаюсь домой с хорошими новостями, с пакетом военной помощи почти на 2 миллиарда долларов, и основной элемент этого пакета – системы "Пэтриот", которые усилят возможности нашей противовоздушной обороны», - сказал Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи.

Отвечая на вопросы журналистов, каким он видит «справедливый» конец войны, президент Украины заявил, что основное условие в мирных переговорах – возвращение территорий и возмещение убытков.

«Для меня как для президента справедливый мир – это отсутствие компромиссов по нашей территории и возмещение всех убытков. Россия должна ответить за все, что сделала против нас, Европы и всего цивилизованного мира. Мы предложили США шаги, которые могут привести в итоге к миру», - сказал он.

Байден в свою очередь подчеркнул, что такого крупного вторжения в европейскую страну не было со времен Второй мировой.

«Мы понимаем, что на кону – сама идея суверенитета. Путин думал, что ослабит НАТО, но он его усилил. Он привел НАТО к единению, к присоединению Финляндии и Швеции, - сказал Байден, добавив, что США разделяют украинскую позицию относительно условий мира: - У нас с Зеленским абсолютно одинаковое видение».

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен, приводят подробности о новом пакете помощи Украине, рассказал, что пакет оценивают в $1,85 млрд, в него в том числе войдет первая поставка ВСУ системы ПВО «Пэтриот». Зенитно-ракетные комплексы способны бороться с баллистическими ракетами, которые, по словам украинских военных, существующими средствами они сбивать не в состоянии. Однако пока неизвестно, сколько ЗРК будет поставлено Украине, когда состоится поставка и кто будет обслуживать эту батарею, учитывая, что подготовка расчета занимает много месяцев.

В среду Госдепартамент официально одобрит выделение $1 млрд из этого пакета на средства ПВО и на средства для высокоточных ударов и боеприпасы. Вторая часть пакета - $850 млн в рамках программы министерства обороны по помощи Украине. Общая сумма военной помощи Украине от США достигает $21,9 млрд за весь период работы администрации Джо Байдена.

Между тем, по подсчетам немецкого Кильского института мировой экономики, США в этом году оказали Украине военную помощь на $18,5 млрд. В бюджете США, который Конгресс планирует принять до конца этой недели, на период до 30 сентября 2023 года на военную помощь Украине заложено $23,5 млрд, а в целом на статьи, связанные с войной в Украине, – обучение военнослужащих, оборудование (включая вооружения), логистику, разведывательную поддержку, восполнение американских запасов, – более $40 млрд.

Отметим, что это первый зарубежный визит Владимира Зеленского после российского вторжения в Украину 24 февраля. С того дня он не покидал страну и принимал иностранных политиков в Киеве либо выступал перед ними по видеосвязи. В своем Twitter Зеленский отметил, что «направился в США, чтобы укрепить стойкость и обороноспособность Украины».

На этот визит и объявленную новую помощь Украине уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что продолжающиеся поставки вооружений Вашингтоном и расширение номенклатуры поставляемых вооружений «ведет к усугублению конфликта и, собственно, не сулит ничего хорошего Украине».