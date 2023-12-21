Парламент закрепил добровольную дактилоскопию для граждан Казахстана

Сенат в четверг рассмотрел и одобрил в двух чтениях поправки в законодательство по вопросам государственной корпорации «Правительство для граждан, которыми окончательно закрепляется добровольная дактилоскопия для населения Казахстана. Ранее ее планировалось сделать обязательной с 1 января 2024 года.

Прежде в законодательстве были установлены нормы об обязательной дактилоскопической регистрации граждан, обратившихся для получения паспорта или удостоверения личности гражданина впервые, а также в случаях его восстановления, замены гражданами РК, ранее не проходившими дактилоскопическую регистрацию. Однако действие этой нормы было приостановлено до 1 января 2024 года, напомнил сенатор Евгений Больгерт.

Новый же закон исключает эти положения и предусматривает для граждан Казахстана добровольную дактилоскопию.

«Для иностранцев и лиц без гражданства, достигших 16-летнего возраста, вводится обязательная дактилоскопическая регистрация в случаях, установленных законом «О дактилоскопической и геномной регистрации». Согласно закону, положения, касающиеся дактилоскопической регистрации, вводятся в действие с 1 января 2024 года», - подчеркнул депутат.

Кроме того, иностранцы и лица без гражданства по новому закону смогут получить ИИН только при личном обращении. Ранее это можно было сделать по доверенности.

По новому закону, отдельные категории работников госкорпорации «Правительство для граждан», которые имеют доступ к персональным данным граждан, будут приравнены к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций. Однако эта норма отлагательная и вступит в силу с 1 января 2025 года. Также меняется статус госкорпорации.

«Согласно вносимым поправкам, государственная корпорация не будет являться единым провайдером в сфере организации работы по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов в части работы фронт-офисов и реализации дополнительных сервисов», - объяснил Больгерт.

Вместе с тем «Правительство для граждан» сможет оказывать дополнительные сервисные услуги по желанию услугополучателя за отдельную плату, а также получит компетенцию по организации приема обращений физических и юридических лиц в рамках информационной системы «Е-Өтініш».