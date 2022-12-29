Уполномоченным по правам человека станет Артур Ластаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарном заседании сената, на котором предложил кандидатуру Артура Ластаева на должность уполномоченного по правам человека в Казахстане.

Как сообщает Акорда, депутаты сената кандидатуру Ластаева поддержали.

Также президент прокомментировал назначение Эльвиры Азимовой председателем Конституционного суда. Токаев подчеркнул, что при формировании кадрового состава суда должна соблюдаться преемственность, а на председателя Конституционного суда возлагается особая обязанность.

«Эльвира Абилхасимовна – опытный, квалифицированный специалист. Она очень хорошо знает законотворческую работу, сферу международного права, проработала в министерстве юстиции более 20 лет. Она прошла путь от рядового специалиста до вице-министра. С 2019 года работает Уполномоченным по правам человека», – сказал глава государства.

По словам президента, важно, что в Конституционный суд смогут обращаться и генеральный прокурор, и уполномоченный по правам человека, «которые часто имеют дело с обращениями граждан о нарушениях конституционных прав».

39-летний Артур Ластаев, юрист по образованию, с ноября занимал должность начальника службы международно-правового сотрудничества генеральной прокуратуры, до этого был представителем генеральной прокуратуры в Европе – советником посольства Казахстана в Швейцарии.