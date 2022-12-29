Увеличение штрафов и увольнение с госслужбы за расхождение в декларациях утвердил парламент

При расхождении доходов и расходов в декларациях для государственных служащих с 2027 года ужесточат ответственность. В частности, при расхождении в декларациях более чем 1 000 МРП будет предусмотрен штраф 90% от этой суммы, а в отдельных случаях – увольнение. Такие нормы заложены в законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции и обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите», который в четверг в ходе пленарного заседания в дух чтениях принял сенат.

«В дополнение к действующим нормам о взыскании 10-процентного индивидуального подоходного налога за расхождение в декларациях предлагается усилить ответственность госслужащих путем введения дополнительных санкций. Первое – фискальные через административный штраф в размере 90% от суммы расхождения между доходами и расходами. Санкции будут применяться при расхождении только более чем на 1 000 МРП, это примерно более 3 млн тенге», - сказал депутатам заместитель председателя агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов.

Также законопроектом предлагается ввести карьерные санкции. То есть увольнение по отрицательным мотивам на три года в случае, если расхождение по декларации превышает годовой доход за вычетом 1 000 МРП.

«При этом в каждом таком случае чиновнику будет даваться возможность обосновать законность расходов. Это уже предусмотрено в Налоговом кодексе. То есть должна быть объективная картина, чтобы не получилось, что мы или органы госдоходов к невиновному лицу применяли такие санкции», - уточнил зампред агентства.

Вместе с тем они не будут вовлечены в орбиту уголовного судопроизводства, так как эти нововведения направлены на усиление превентивных мер профилактики противодействию коррупции.

«Срок введения этих норм в действие определен на 2027 год. До этого времени нужна широкая разъяснительная работа. Это обусловлено тем, что именно с этого периода мы увидим реальную картину об активах и имуществе населения», - объяснил Саркулов.

Он напомнил, что только в 2025 году в систему всеобщего декларирования войдут все совершеннолетние граждане, в 2026 году – представят в первый раз ежегодную декларацию о доходах и имуществе. И только в 2027 году начнется сопоставление расходов и доходов всех налогоплательщиков страны.

Вторая новелла законопроекта касается формирования системы защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции. Как пояснил зампред агентства, имеющиеся сегодня в Казахстане меры защиты недостаточны и применяются только при наличии реальной угрозы, применения насилия или иного физического действия. А действующее законодательство не содержит каких-либо мер по защите трудовых прав лиц, сообщивших о фактах коррупции.

«Наличие гонений и притеснения таких лиц в нашей практике имеются. Анализ работы об этом свидетельствует. В целях создания комплексной системы защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции, выработанные поправки направлены на защиту лиц от ущемления их прав в сфере трудовых отношений», - объяснил Саркулов.

Так, разработчики предлагают установить требование обязательно проведить коллегиальные заседания при рассмотрении вопросов применения мер дисциплинарного характера и увольнения в отношении лиц, сообщивших о фактах коррупции, и обязательно приглашать на них представителей агентства для вынесения объективного решения. А за разглашение сведений о таких гражданах предлагается ввести уголовную ответственность.