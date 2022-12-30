В Бразилии умер легендарный футболист Пеле

Как сообщает Reuters, Пеле скончался в больнице Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, где проходил лечение. Причиной смерти стал прогрессирующий рак.

В связи с его смертью в Бразилии объявлен трехдневный траур.

Настоящее имя Пеле – Эдсон Арантес ду Насименту. Как напоминает Би-Би-Си, за свою профессиональную карьеру Пеле забил 1 281 гол в 1 363 матчах, в том числе 1 091 гол в 1 116 играх за «Сантос» и 77 в 92 матчах за национальную сборную, что является мировым рекордом. Трижды становился чемпионом мира как игрок. В 1999 году МОК объявил Пеле величайшим спортсменом в истории. Он также считается лучшим футболистом XX века по версии ФИФА и членом символической сборной мира всех времен. Свой последний матч за сборную Бразилии Пеле провел 18 июля 1971 года в Рио-де-Жанейро против команды Югославии, последний матч за «Сантос» – в 1974 году.