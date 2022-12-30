Казахстан депортировал в Россию майора спецслужбы, бежавшего из страны из-за войны в Украине

Бывшего сотрудника Федеральной службы охраны России Михаила Жилина, бежавшего из страны из-за несогласия с войной в Украине, депортировали из Казахстана в Россию сегодня ночью. Об этом телеграм-каналу ASTRA рассказала жена Жилина Екатерина.

«Вчера в 20 вечера он мне позвонил с чужого телефона, сказал, что его везут в РФ. Мы поговорили не больше минуты. Больше на связь он не выходил. Только что Казахстанское Международное Бюро по правам человека подтвердило, что его вывезли уже в РФ. Причем это даже не экстрадиция по просьбе России. А именно депортация за нарушение правил пересечения границы. Хотя они могли депортировать его куда угодно», - цитирует издание Екатерину Жилину.

36-летний майор ФСО Михаил Жилин уехал в Казахстан осенью, хотя выезд за границу ему как действующему сотруднику спецслужбы был запрещен.

Из Казахстана Жилин хотел вылететь в Армению, но не смог, так как в России его объявили в международный розыск за дезертирство и перед посадкой на рейс задержали.

Казахстан отказал Жилину в политическом убежище и возбудил против него уголовное дело. Два дела против Жилина возбудили в России.