Боранбаева обвиняют в создании схем, позволивших похитить на сделках по газу более 14,6 млрд. тенге

Бизнесмена Кайрата Боранбаева подозревают в хищении около 14,6 млрд. тенге на сделках при перепродаже газа национальной компании QazaqGas. Действовал он по версии следствия в сговоре с должностными лицами нацкомпании, заявил в пятницу в ходе судебного заседания прокурор городской прокуратуры Астаны Бауржан Шекенов.

По версии следствия, Боранбаев, вместе со своим доверенным лицом Романом Нахановым, управляющим директором АО «НК «КазМунайГаз» Ибуллой Серді и заместителем председателя правления АО «НК «QazaqGaz» Жанузаком Тайыром, с 1 июля 2019 года по 11 февраля 2020 года совершили сделки между ТОО «Азия-газ Чунджа» и АО НК «QazaqQas» о поставке в адрес последнего товарного газа в объеме 2 млн 26 тысяч 419 кубических метров по завышенной стоимости на общую сумму 141 млрд 681 млн 676 тыс. 272 тенге с НДС.

«В результате созданных Жанузак условий на банковский счет ТОО «Азия-газ Чунджа» в АО «Народный банк Казахстана» от АО НК «QazaqGas» за поставку товарного газа перечислено 141 млрд 681 млн 676 тыс. 279 тенге с НДС. В то время, как затраты АО НК «QazaqGas» на приобретение товарного газа в указанном объеме напрямую у «Газпром-экспорт» по цене 145 долларов США за 1000 куб метров составили 127 млрд. 116 млн 358 тыс. 270 тенге с НДС. В результате Жанузак в сговоре с Сердi, Боранбаевым, Нахановым за период с 1 августа 2019 года по 23 января 2020 года растрачено государственных средств на сумму 14 млрд 565 млн 318 тыс. 10 тенге», - сказал Шекенов.

По заключению судебно-экономической экспертизы, по словам прокурора, завышение стоимости реализуемого от имени ТОО «Азия-газ Чунджа» газа в адрес АО НК «QazaqGas» товарного газа «позволила создать условия для хищения денежных средств, принадлежащих нацкомпании».

«Жанузак и другие должностные лица АО НК QazaqGas в сговоре с Сердi, Боранбаевым, Нахановым, несмотря на реальную возможность приобретения товарного газа по цене дешевле, умышленно приобрели его через подконтрольную посредническую компанию ТОО «Азия-газ Чунджа» по завышенной цене и осуществили вывод денежных средств из финансово-хозяйственного оборота госкомпании с целью хищения. Тем самым, закупили природный газ в газораспределительную систему Казахстана по завышенной стоимости, что негативно отразилось на конечном результате деятельности национального оператора в сфере газоснабжения, чья деятельность направлена на покрытие себестоимости реализуемого газа населению по льготным ценам», - добавил государственный обвинитель.

Кроме того, Боранбаев и Наханов обвиняются в незаконной легализации похищенных денежных средств.

«Похищенные у АО НК «QazaqGas» денежные средства на общую сумму 14 млрд 656 млн 318 тыс. 10 тенге аккумулировались на счете ТОО «Азия-газ Чунджа» в АО «Народный банк Казахстана». В период с июля 2019 года по апрель 2020 года Сердi, Боранбаев и Наханов легализовали похищенные денежные средства путем введения в законный оборот и получения преступного дохода в виде дивидендов от предпринимательской деятельности… С целью легализации денежных средств Боранбаев и Наханов составили протоколы №2 и 3 общего собрания участников ТОО «Азия-газ Чунджа от 21 апреля 2020 года, согласно которым, незаконно полученные денежные средства распределены между частниками ТОО за 2019-2020 год в виде дивидендов: Боранбаеву – 4 млрд 804 млн тенге, Наханову – 533 млн 795 тыс. тенге, ТОО «ДС Тас» – 5 млрд 337 млн тенге», - также сообщил Шекенов.

Прокурор также добавил, что $500 тыс. Боранбаев посредством неоднократных сделок в виде конверсии и переводов 4 июня 2020 года перечислил на свой заграничный счет в швейцарском банке, а часть средств потратил на покупку недвижимости в Алматы площадью 742,7 квадратных метров, которое в последующем передано в пользование ТОО AB Restaurants с правом организации ресторанных услуг с арендной платой в размере 12,5% от оборотного периода за месяц, либо не менее 10 млн тенге ежемесячно.

Наханов, по сведениям гособвинения перевел 99,8 млн тенге на счет ТОО Highvill Ishim на покупку трех квартир и оформил их на сына.