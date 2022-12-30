Токае подписал закон о банкротстве физических лиц

Законом предусмотрено три вида процедур банкротства. Все они инициируются только самим должником, то есть у кредитора нет права применить в отношении должника указанные процедуры.

Первая процедура – внесудебное банкротство, его можно будет применить исключительно по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами. В данном случае долг не должен превышать 4,9 млн тенге. По долгам свыше 4,9 млн тенге и по остальным видам долгов граждане смогут применить судебное банкротство. Также предусмотрена процедура восстановления платежеспособности, предусматривающая возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов до 5 лет, при наличии стабильного дохода.

При этом граждане, решившие признать себя банкротами, не смогут получить займы на протяжении пяти лет, в течение семи лет – не смогут применить повторно процедуру банкротства.