Предусматривается три процедуры банкротства
Токае подписал закон о банкротстве физических лиц
фото Жанары Каримовой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан».

Законом предусмотрено три вида процедур банкротства. Все они инициируются только самим должником, то есть у кредитора нет права применить в отношении должника указанные процедуры.

Первая процедура – внесудебное банкротство, его можно будет применить исключительно по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами. В данном случае долг не должен превышать 4,9 млн тенге. По долгам свыше 4,9 млн тенге и по остальным видам долгов граждане смогут применить судебное банкротство. Также предусмотрена процедура восстановления платежеспособности, предусматривающая возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов до 5 лет, при наличии стабильного дохода.

При этом граждане, решившие признать себя банкротами, не смогут получить займы на протяжении пяти лет, в течение семи лет – не смогут применить повторно процедуру банкротства.

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