Сенат одобрил закон, запрещающий финансировать легионеров за счет бюджета

По итогам выступлений национальных команд будут определены приоритетные виды спорта
Тамара Вааль, Астана, Власть
Приоритетные виды спорта будут определяться по итогам выступлений национальных команд на международных соревнованиях, и, исходя из этого, будет определяться их финансирование, а финансирование иностранных спортсменов за счет бюджетных средств будет запрещено. Такие нормы заложены в законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации», который в четверг в двух чтениях одобрил сенат.
Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые