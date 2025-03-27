Сенат одобрил закон, запрещающий финансировать легионеров за счет бюджета

Приоритетные виды спорта будут определяться по итогам выступлений национальных команд на международных соревнованиях, и, исходя из этого, будет определяться их финансирование, а финансирование иностранных спортсменов за счет бюджетных средств будет запрещено. Такие нормы заложены в законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации», который в четверг в двух чтениях одобрил сенат.

«Законом предусматривается введение таких новелл, как формирование приоритетных видов спорта по результатам выступлений национальных команд на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Параазиатских играх; изменение статуса республиканских и региональных спортивных федераций на национальные спортивные федерации», - сказала сенатор Асем Рахметова.

Кроме того, в первоочередном порядке будут финансировать спорт высших достижений, в том числе приоритетные виды спорта.

Закон регламентирует деятельность национальной организации спортивной медицины и реабилитации, вводит запрет на финансирование иностранных спортсменов за счет бюджетных средств, устанавливает требования для аккредитации спортивных федераций.

Также документом регламентируется нормативная учебная нагрузка для тренеров-преподавателей детских юношеских спортивных организаций образования – 18 часов в неделю, предусматривается ротация первых руководителей республиканских государственных физкультурно-спортивных организаций и в целом утвержден перечень целевых индикаторов в области физкультуры и спорта для акиматов.