Он назвал Бенедикта XVI выдающимся духовным деятелем
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Токаев соболезнует в связи с кончиной бывшего папы римского
Фото АР

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования папе римскому Франциску в связи с кончиной предыдущего главы католической церкви Бенедикта XVI.

«Мы все хорошо знаем бывшего лидера католической церкви как выдающегося духовного деятеля и великую личность, неустанно трудившегося во имя продвижения идей мира, взаимопонимания и гуманизма. Яркий образ Его Святейшества Бенедикта XVI, внесшего огромный вклад в дело защиты и сохранения ценностей человечества, навсегда останется в памяти всей мировой общественности», - цитирует пресс-служба Токаева его телеграмму.

Бенедикт XVI скончался накануне в Ватикане в возрасте 95 лет.

Он был избран папой римским в 2005 году, после смерти предшественника Иоанна Павла II. В феврале 2013 года Бенедикт XVI отрекся от престола, сославшись на ухудшение здоровья. Он стал первым понтификом, добровольно покинувшим пост, за более чем 600 лет.

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