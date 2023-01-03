В Усть-Каменогорск пришли новые трамваи

Четыре новых трамвая были закуплены в Республике Беларусь и прибыли в Усть-Каменогорск перед новым годом. На линию они выйдут уже на этой неделе, сообщил директор ТОО «Транспортная компания Усть-Каменогорска» Михаил Чайка.

Усть-Каменогорский трамвайный парк заработал в 1959 году. 20 лет трамвайный парк находился в частных руках, в 2018 году его вернули в госсобственность, после этого начали постепенную модернизацию этого вида транспорта: ремонт электрических сетей и трамвайных путей. На ходу сейчас старые трамваи, в том числе и из Алматы - после закрытия трамвайного движения, 13 вагонов были куплены и увезены в Усть-Каменогорск.

Последнее крупное пополнение трамвайного парка было в 1986 году. В трамвайном парке давно мечтали о покупке новых вагонов и теперь надеются на продолжение обновления парка.

Новые вагоны вмещают в себя 159 человек, длина вагона – 15,7 метров. Они были сделаны специально под климатические условия Усть-Каменогорска.

В 2020 году Власть делала материал о трамвайном движении в Усть-Каменогорске.