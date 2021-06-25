Правительство не может вести два проекта — ЛРТ и метро — Сагинтаев

Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев на пресс-конференции в пятницу сообщил, что правительство не может вести два крупных проекта — метро и ЛРТ. А акимат не может найти необходимое финансирование для строительства легкорельсового трамвая.

«Необходимо точно понимать, что прежде чем начать проект, мы должны быть уверенными в том, что он не остановится. Построить всегда можем, а на какие деньги? Проект по завершению (ЛРТ — прим. V) будет стоить почти миллиард долларов, как мы будем эти деньги возвращать? Я разговаривал по этому вопросу с правительством, у них точка зрения такая: два крупных проекта, как метро и ЛРТ, мы вести не можем. Мы не можем на полпути бросить строительство ЛРТ, поэтому прежде, чем начать, надо быть уверенными. И в первую очередь в финансировании», — пояснил Сагинтаев.

Аким также сообщил, что количество выделенных автобусных линий в городе будет увеличиваться. До конца года будет завершена постройка линии БРТ по улице Жандосова.

По словам градоначальника, «попался нерадивый подрядчик-проектировщик», и сейчас идут судебные процессы для того, чтобы получить проекты для дальнейшего строительства БРТ.

Кроме того, Сагинтаев рассказал о намерении соединить Талгар, Каскелен и Алматы электричкой: «Мы работаем над тем, чтобы соединить Талгар, Каскелен и Алматы электричкой. Мы пригласили частного инвестора, область и город сейчас отрабатывают одно направление - Талгар-Алматы, чтобы разгрузить автомобильный поток и пересадить людей на более экологический транспорт в виде электрических поездов».