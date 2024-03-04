Акимат Алматы объявил конкурс на разработку ТЭО строительства ЛРТ

Управление городской мобильности города Алматы объявил о конкурс на разработку технико-экономического обоснования первой линии легкорельсового транспорта. Сумма, выделенная для конкурса, составляет около 344 миллионов тенге. Срок реализации - 8 месяцев после заключения договора без учета срока прохождения экспертизы.

«Подготовка ТЭО направлена на определение сроков и стоимости реализации проекта по строительству и эксплуатации первой линии ЛРТ, а также на снятие рисков отказа от проекта на более поздних этапах реализации из-за некорректного прогноза по затратам, окупаемости, технической реализуемости. Среди прочего ожидается предложение наилучших вариантов реализации проекта, опираясь на лучшие мировые практики», – говорится в технической спецификации.

Строительство 76 км линий ЛРТ в Алматы запланировано в генеральном плане города до 2040 года. В технической спецификации говорится, что общественным транспортом Алматы ежедневно пользуются более миллиона человек.

«Среди целей проекта, помимо прочего, можно выделить обеспечение востребованной связи запад-восток, повышение связности Алматинской агломерации, улучшение условий для внутригородских перемещений без использования личного транспорта, а также усиление единой сети городского общественного транспорта, состоящего из автобусов, троллейбусов, электробусов и метро, дополняемых активными перемещениями», – говорится в документе.

Также отмечается, что в городе сохранилось некоторое количество трамвайной инфраструктуры, которое «позволяет говорить об имеющимся в Алматы трамвайном «наследии».

В октябре 2022 года аким Алматы Ерболат Досаев сообщал, что ЛРТ в Алматы будет трамвайного типа, без опор. Он добавил, что ЛРТ будет проходить по улице Толе би, так как для города важно соединить линии от автовокзала «Саяхат» до микрорайона Аксай.

В сентябре заместитель акима Алматы Аскар Амрин сообщал, что первую линию легкорельсового трамвая запустят в 2027 году.

О проекте ЛРТ впервые как о самостоятельном проекте заговорил еще бывший аким Алматы Виктор Храпунов в 2003 году. При закрытии трамвайного движения в октябре 2015 года тогдашний глава города Бауыржан Байбек пообещал, что вместо него будет построен современный скоростной трамвай, причем он заявлял о том, что строительство начнется в 2016 году. Но только в августе 2018 года был объявлен первый этап конкурса по поиску частного партнера. В январе 2019 года акимат объявил о его завершении. Позднее действующий аким Алматы Бакытжан Сагинтаев заявил, что проект слишком дорог для города, официально насчитывающего два миллиона жителей. В октябре 2021 года Urban Forum Kazakhstan опубликовал обращение к президенту страны, в котором заявили, что экс-аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев не способен донести до правительства суть социально-экономического эффекта проекта ЛРТ на развитие города и качество жизни алматинцев. Кроме того, бывший градоначальник в своих выступлениях завышает стоимость проекта.