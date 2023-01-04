Токаев сменил министра просвещения

Асхат Аймагамбетов освобожден от должности
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении нового министра просвещения.
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