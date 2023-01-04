Асхат Аймагамбетов освобожден от должности
Токаев сменил министра просвещения
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Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении нового министра просвещения.

«Назначить Бейсембаева Гани Бектаевича министром просвещения Республики Казахстан», - говорится в указе на Акорде.

Асхат Аймагамбетов освобожден от этой должности.

53-летний Гани Бейсембаев с августа 2022 года занимал должность вице-министра. До этого был вице-министром образования и науки, возглавлял Национальную академию образования. Он выпускник Казахского национального педагогического университета им. Абая, доктор наук.

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