Кайрат Боранбаев не признает предъявленного ему обвинения в хищениях на сделках при перепродаже газа

Бизнесмен Кайрата Боранбаев в ходе судебного заседания среду заявил, что в составе его действий нет уголовного правонарушения, так как поставка газа была обычной гражданско-правовой сделкой, какие ежедневно совершают во всех отраслях экономики Казахстана. Он также утверждает, что не пытался бежать из страны, и его поездка в Ригу была запланирована за месяц.

«Это обычная гражданско-правовая сделка, я в ней просто акционер, и меня посадили как акционера. У нас в холдинге всю финансово-хозяйственную деятельность ведут генеральные директоры. Компания купила газ, продала национальной компании Qazaq Gaz, где в контракте на покупку была формула цены, где “КазТрансГаз” сразу заработал 10 долларов с тонны, то есть 20 млн долларов от суммы продажи. Помимо этого, все эти объемы газа ушли в Китай, то есть компания заработала еще 220 млн долларов», - заявил Боранбаев.

Помимо этого, подчеркнул он, компания бизнесмена оплатила все транспортные расходы.

«Я все эти документы изучил, до этого, конечно, не знал, так как у нас много разных контрактов и сделок. Но более внимательно я изучил, так как, кроме этого, никаких обвинений нет. Дальше ТОО “Азия-газ Чунджа” оплатила 125 млн только за транспортировку. Это доход транспортных компаний внутри АО “Qazaq Gaz”. То есть это обычная предпринимательская сделка, которая происходит каждый день и в нефтяной отрасли, и в газовой, и в продовольственной. Она не противоречит (законодательству – В.). Это – основа предпринимательской деятельности, договора купли-продажи», - подчеркнул бизнесмен.

Он также добавил, что Qazaq Gaz написала заявление о причиненном ущербе на основе предварительного заключения, представленного им 3 марта 2022 года, а Боранбаева арестовали 15 марта.

«Самое интересное, что компания АО “Qazaq Gaz”, мы предоставим эти документы в суде, сдала все свои налоговые, юридические, аудиторские заключения. Их делала компания из большой четверки – Ernst&Young, которая не подтвердила никаких убытков Qazaq Gaz», - заявил он.

Боранбаев также опроверг информацию агентства по финансовому мониторингу о том, что пытался покинуть страну, и его задержали при попытке к бегству.

«Это недостоверная информация, так как я в этот момент находился на встрече, меня арестовали в пять часов, я проводил встречи. У меня был обычный рабочий день. Да, я планировал ночью улететь, но это был рейс в два часа ночи», - заверил он, отметив, что ночной рейс в Ригу был запланирован за месяц и есть все подтверждающие документы.

Напомним, что Кайрата Боранбаева подозревают в хищении около 14,6 млрд тенге на сделках при перепродаже газа национальной компании QazaqGas. Действовал он, по версии следствия, в сговоре с должностными лицами нацкомпании.