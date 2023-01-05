329 дел по пыткам возбуждено после январских событий – генпрокурор

В суд направлены дела о пытках 24 человек
Тамара Вааль, Астана, Власть
После январских событий в Казахстане возбуждено 329 уголовных дел по пыткам, из них в ведении специальных прокуроров находились уголовные дела в отношении 34 сотрудников полиции и КНБ. Дела о пытках 24 человек уже направлены в суд, сообщил в четверг в ходе пленарного заседания мажилиса генеральный прокурор Берик Асылов.
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