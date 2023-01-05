329 дел по пыткам возбуждено после январских событий – генпрокурор

После январских событий в Казахстане возбуждено 329 уголовных дел по пыткам, из них в ведении специальных прокуроров находились уголовные дела в отношении 34 сотрудников полиции и КНБ. Дела о пытках 24 человек уже направлены в суд, сообщил в четверг в ходе пленарного заседания мажилиса генеральный прокурор Берик Асылов.

«Всего по заявлениям граждан о пытках возбуждено 329 уголовных дел. Основная их часть находилась в производстве Антикоррупционной службы. Специальные прокуроры расследовали уголовные дела в отношении 34 сотрудников полиции и КНБ. В суд направлены дела о пытках 24 лиц в здании полиции Алматинской области, а также трех граждан, которых пытали в ИВС Алматы и здании отдела полиции Бостандыкского района», - рассказал Асылов.

Кроме того, по его словам, завершено расследование по факту смерти в результате пыток Алмаза Мукашева в Талдыкоргане, Отепбаева в Алматы и Жандоса Жотабаева – в Семее. После ознакомления, эти дела также будут направлены в суд.