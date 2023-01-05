Суд в апелляционной инстанции оставил без изменения решение об отчуждении в госсобственность участка парка Южный в Алматы

Судебная коллегия по гражданским делам Алматинского городского суда рассмотрела апелляционную жалобу акимата Алматы на решение суда о принудительном отчуждении для государственных нужд земельного участка парка Южный, принадлежавшего ТОО «Jusan Property». Суд не удовлетворил требование акимата уменьшить размер возмещения и оставил в силе решение об отчуждении. Постановление суда было вынесено 22 декабря.

В октябре акимат Алматы обратился в специализированный межрайонный экономический суд с иском к ТОО «Jusan Property» о принудительном отчуждении для государственных нужд земельного участка площадью 2,8211 га, ранее относившегося к парку Южный и проданного застройщику ТОО «TURKUAZ INVEST» в 2007 году. Акимат просил определить размер возмещения в сумме 2 261 764 696 тенге.

«Ответчик не возражал против изъятия земельного участка для государственных нужд, однако не согласился с размером компенсации и просил определить размер возмещения в сумме 2 522 219 304 тенге», – указано в постановлении суда.

Суд первой инстанции частично удовлетворил требования акимата, определив размер возмещения в сумме 2 338 817 000 тенге. Также было произведено принудительное отчуждение участка и прекращено право собственности ТОО «Jusan Property» на него. Согласно решению суда, после выплаты денежной компенсации компания обязана освободить участок.

В апелляционной жалобе акимат Алматы вновь попросил определить компенсацию за участок в размере 2 261 764 696 тенге, однако суд не изменил решение первой инстанции. В части отчуждения участка решение СМЭС также оставлено в силе.

Участок парка Южный напротив ЖК Izumrud Rezidence был продан застройщику в 2007 году. Об этом стало известно в марте 2018 года при подготовке к реконструкции парка.

В ответ на запрос «Зеленого спасения» акимат предоставил постановление от 2007 года, на основании которого между управлением земельных отношений города Алматы и ТОО «TURKUAZ INVEST» в 2007 году был заключен договор купли-продажи земельного участка по кадастровой стоимости в размере 216 млн тенге. Активисты поставили под сомнение законность этой сделки, ссылаясь на нормы Земельного кодекса, согласно которому земли парков и скверов относятся к землям общего пользования, и на них не допускается совершение сделок в отношении права землепользования. В 2018 году застройщик согласился передать участок городу в обмен на равный, однако, как сообщали активисты, предложенный акиматом участок не устроил компанию. В 2021 году аким Алматы Бакытжан Сагинтаев постановил начать принудительное отчуждение двух бывших участков парка, включая этот, для благоустройства и озеленения территории. На тот момент участок принадлежал «АТФ Банку».

«Сначала (собственником - В.) было ТОО «TURKUAZ INVEST», оно отдало за долги "АТФ Банку", АТФ был поглощен Jusan банком, и Jusan передал дочерней компании ТОО "Jusan Property"», – пояснил Власти активист парка Артем Уразимбетов.

По его словам, бюджет для денежной компенсации за земельный участок должен быть выделен только в следующем году.