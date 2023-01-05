McDonald's объявил о прекращении работы в Казахстане

«Сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением ТОО “Food Solutions KZ” прекращается работу под брендом McDonald's в Казахстане из-за ограничений в поставках. О возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время», - говорится в сообщении сети ресторанов.

Сообщается, что после открытия сети новых ресторанов они «продолжат работу в соответствии с действующими высокими стандартами, ценностями и принципами ведения бизнеса», а посетителям будут предложены «продукты высокого качества, разнообразное меню и гостеприимный сервис».

О том, что крупнейшая в мире сеть быстрого питания McDonald's намерена уйти с казахстанского рынка ранее сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Это связано со сбоями в поставках продукции. Сообщалось, что казахстанский бизнес не смог закупать мясные котлеты у местных или европейских поставщиков, поскольку более высокие цены и расходы на транспортировку товаров по стране могут привести к убытку. Кроме того, ситуацию с сетью ресторанов в Казахстане осложняет и задержание в марте прошлого года владельца франшизы Кайрата Боранбаева. Напомним, что сейчас в отношении Боранбаева идет судебный процесс.

Ранее в пресс-службе министерства торговли и интеграции заявляли, что ТОО «Food Solutions KZ» работает над восстановлением работы сети ресторанов McDonald’s в Казахстане и ведет переговоры с казахстанскими производителями продукции.

Рестораны McDonald’s в Казахстане закрылись с 18 ноября. Руководство компании объяснили это ограничением в местных поставках. Позже три источника сообщили агентству Reuters, что McDonald's временно закрыл в Казахстане свои точки из-за разрыва связей с российскими компаниями и исчерпания запасов. В частности, казахстанская компания-лицензиат Food Solutions, принадлежащая казахстанскому бизнесмену Кайрату Боранбаеву, закупила некоторые товары за границей, в том числе говядину и курицу от российского «Мираторга». Food Solutions также начала искать поставщиков в других странах и в какой-то момент перестала покупать российскую продукцию. В последние месяцы закончились и упаковочные материалы, также импортированные из России, поэтому пришлось сократить меню. Сообщалось, что Food Solutions ожидает поставок от других поставщиков и планирует открыть свои рестораны в декабре.