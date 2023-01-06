Арман Джумагельдиев останется под арестом до 7 марта

«По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы 29 декабря 2022 года, постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено. Санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении гражданина Д. сроком на 2 месяца, то есть до 7 марта 2023 года», - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

Арман Джумагельдиев был задержан 7 января 2022 года. Он проходит подозреваемым по делу об организации массовых беспорядков в Алматы. По версии следствия, он действовал при координации куратора из КНБ: должен был организовать беспорядки, взять под контроль толпу, создать так называемый народный совет для выдвижения единых ультимативных требований к властям. В этом ему активно помогали экс-депутат маслихата города Алматы. Также он и его группировка подозреваются в похищении 24 человек в паркингах гостиниц Ritz Carlton и «Казахстан», их пытках, после которых скончался один человек.