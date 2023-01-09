Этнической казашке в Синьцзяне Жанаргуль Жуматай угрожают арестом за общение с Серикжаном Билашем

Этническая казашка Жанаргуль Жуматай, живущая в Синьцзяне, заявила о давлении со стороны местных служб безопасности из-за общения c активистом, защищающим права мусульман в регионе. Она надеется на поддержку международного сообщества в ее стремлении переехать в Казахстан. Об этом сообщает «Радио Азаттык».

Издание сообщает, что 47-летняя журналистка Жанаргуль Жуматай, проживающая в Урумчи, забила тревогу по поводу давления со стороны местных служб безопасности на прошлой неделе, заявив, что ей пригрозили арестом за общение с известным казахстанским активистом, основателем организации «Нағыз Атажұрт Еріктілері» Серикжаном Билашем, живущим в США. При этом ей сказали, что она может «спасти себя», если добровольно ляжет в психиатрическую больницу.

Жуматай надеется, что международное сообщество поддержит ее в стремлении поехать в Казахстан. Она имеет право на проживание в стране и когда-то работала здесь журналистом на государственном канале «Казахстан».

«Если я исчезну или умру, я хочу, чтобы мир знал, кто за это ответственен», – приводит «Азаттык» слова Жуматай датскому академику и эксперту по Синьцзяну Руну Стинбергу во время международного телефонного разговора.

Стинберг сообщил изданию, что выходит на связь с Жуматай каждый день со 2 января этого года. По его словам, 5 января Жуматай сообщила ему, что связывалась с посольством Казахстана в Пекине, где ей сказали, что дадут документы для выезда в Казахстан. Тем не менее Жуматай опасается, что Бюро общественной безопасности Китая или местная городская администрация могут арестовать ее.

Жанаргуль Жуматай также прошла через один из «лагерей перевоспитания» в Синьцзяне. Полицейские записи, приведенные в ее профиле в базе данных жертв Синьцзяна, сообщают, что в 2017 году ее арестовали под предлогом наличия «нетипичного» программного обеспечения на ее телефоне, а также из-за поездки в «фокусные страны», предположительно, в Казахстан. В разговоре со Стинбергом журналистка рассказала, что до сих пор страдает от тахикардии в результате двухлетнего пребывания в лагере, где, по ее словам, она была свидетельницей «всего, кроме смерти». В письме властям, датированным февралем 2021 года, она также сообщила, что два года в лагере привели к тому, что она потеряла все – свободу, здоровье, карьеру, повседневную жизнь и жилье. Она также жаловалась на постоянную слежку и преследования после освобождения.

Как сообщается в ее профиле в базе данных жертв Синьцзяна, Жанаргуль Жуматай впервые приехала в Казахстан в 1999 году, получила образование в КазНУ имени Аль-Фараби, затем работала журналистом и основала собственную компанию. В 2008 году она вернулась в Китай и стала организовывать различные выставки и мероприятия по сохранению казахской культуры, а также занялась защитой прав казахских пастухов в Синьцзяне.

Серикжан Билаш известен как активист, защищающий права казахов в Китае, он придал огласке сотни случаев заключения этнических казахов в лагеря для мусульман в Синьцзяне. В 2019 году Билаша приговорили к штрафу по делу о якобы незаконной общественной деятельности, до суда он провел пять месяцев под домашним арестом. В 2020 году активист решил покинуть Казахстан по соображениям безопасности.