Минздрав скорректировал статистику летальных случаев от коронавируса в Казахстане за год

В министерстве здравоохранения Казахстана скорректировали данные по летальности от коронавируса и коронавирусной пневмонии по итогам года. Как сообщили в ведомстве, всего в 2022 году скончались 1 006 человек, то есть на 184 больше, чем сообщалось ранее в официальной статистике.

«Всего (в 2022 году – В.) умерло 1 006, из них 820 с диагнозом коронавирусная инфекция и 186 – от коронавирусной пневмонии. Добавлено 145 КВИ+ и 39 КВИ-», - сообщили в Минздраве.

Отметим, что утром во вторник в ежедневной сводке Минздрава значилось общее число летальных случаев от коронавирусной инфекции 13 695, но позднее ведомство скорректировало данные, и количество умерших возросло на 147 человек – до 13 842. Также внесены корректировки в статистику летальных случаев от пневмонии: число умерших увеличилось на 40 человек: с 5 365 до 5 405. Помимо этого, в первоначальной статистике за прошедшие сутки не было летальных случаев, позднее Минздрав в скорректированной версии сообщил, что скончался один человек от коронавирусной инфекции. В целом, по данным министерства, в январе умерло пять человек, из них двое – от коронавирусной инфекции и трое – от пневмонии.

В ведомстве отметили, что окончательная корректировка данных по летальности проводится по итогам года для формирования достоверных статистических данных.

«Это связано с тем что, были учтены все случаи поздней регистрации актов гражданского состояния (свидетельств о смерти) по дате смерти; результаты годовых отчетов регионов; окончательные причины смертности от КВИ на основании протоколов клинических исследований летальных исходов, проведенных патологоанатомических и судебно-медицинских экспертиз», - пояснили в министерстве здравоохранения.