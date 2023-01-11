«АрселорМиттал Темиртау» выдали новое разрешение на эмиссию в окружающую среду

Металлургический комплекс «АрселорМиттал Темиртау» получил разрешение на эмиссию в окружающую среду в этом году, сообщила министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова в кулуарах правительства.

«”Арселор” получил разрешение на эмиссию в окружающую среду на основе общественных слушаний. Но вместе с тем “Арселор” изначально пытался получить более высокие нормативы выбросов. Благодаря общественности “Арселор Миттал” сократил свои выбросы до 210 тысяч тонн, как и требовалось со стороны министерства экологии», - цитирует Сулейменову агентство «Казинформ».

Напомним, в 2022 году компания должна была обеспечить снижение выбросов с 250 тыс. до 210 тыс. тонн. В начале ноября в Минэкологии обещали, если это требование не будет выполнено, не выдавать разрешение на дальнейшую деятельность, вплоть до приостановки производства. Поскольку по итогам проверки были выявлены проблемы по отходам, очистным сооружениям, выбросам и выполнению природоохранных мер. Более того, предприятие оказало определенное воспрепятствование в доступе на проверку. Министерство готовилось оштрафовать АМТ на несколько миллиардов тенге.

Вместе с тем бывший министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в начале декабря заявлял, что несколько правительственных комиссий изучают деятельность «АрселорМиттал Темиртау» и в том числе вопрос, будет работать эта компания в Казахстане или нет. Он говорил, что «принимаются жесткие решения в отношении руководителей компании “АрселорМиттал Темиртау”».