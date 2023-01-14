Половину сенаторов выбрали в Казахстане

Центральная избирательная комиссия публикует предварительные итоги выборов депутатов сенаторов, которые прошли в Казахстане в субботу.

Так, депутатом сената от Шымкента, по предварительным данным, переизбран действующий сенатор 57-летний Нурлан Бекназаров - за него проголосовали 76,7% выборщиков. За депутата маслихата Альбину Елчиеву - 13,3% проголосовавших, за председателя профсоюзного центра Бауржана Алтеева - 10% выборщиков.

Сенатором от Абайской области избран директор строительного колледжа Семея 54-летний Кайрат Тастекеев. Он получил 82,4% голосов выборщиков. За начальника отдела компании "Востокцветмет" Кималидина Апенова проголосовали 9,7% выборщиков, за директора по развитию частной компании Анжелу Маслову - 6,5%. Около 2% проголосовавших высказались против всех кандидатов.

От Жетысуской области сенатором переизбран действующий депутат 44-летний Амангельды Толамисов. За него проголосовали 75,8% выборщиков. Его единственный конкурент - уполномоченный по этике областного акимата Габит Турсынбай получил 22% голосов. Еще 1,5% выборщиков проголосовали против всех.

Депутатом сената от Астаны избрана советница спикера сената, зампред Национального курултая 51-летняя Бибигул Жексенбай. Она получила 62,1% голосов выборщиков. За предправления "Астана-Теплотранзит" Багдата Азбаева проголосовали 20,7% выборщиков, за управляющую Дворцом мира и согласия Наримаш Мухамбеталину - 13,8%. Против всех - 3,4%.

В Алматы сенатором избрана бывшая глава городской избирательной комиссии 47-летняя Жанна Асанова. За нее проголосовали 62,2% выборщиков. Акима Жетысуского района Гульнару Кокобаеву поддержали 21,6% голосовавших, члена общественного совета Алматы Кристину Бекмурзаеву - 8,1%, директора колледжа Жаркын Жаниязову - 5,4%. Против всех высказалось 2,7%.

В Акмолинской области сенатором избран секретарь областного маслихата 59-летний Талгат Жунусов. Он получил 90,9% голосов выборщиков. За руководителя "Болашак сарайы" Айнагуль Балташаеву проголосовали 3,2%, за руководителя управления культуры региона Айгуль Сабитову - 2,7%. Еще 3,2% выборщиков голосовали против всех.

В Алматинской области сенатором переизбран действующий депутат 62-летний Жанболат Жоргенбаев, получивший 83,2% голосов выборщиков. За его единственного конкурента - акима Жамбылского района Нурлана Ертаса проголосовали 13% выборщиков, еще 3,8% голосовали против всех.

Сохранил свой пост и сенатор от Улытауской области 57-летний Советбек Медебаев, набравший на выборах 60,7% голосов. За секретаря Улытауского районного маслихата Ахата Курмансеитова проголосовали 18% выборщиков, за директора частной компании Ержана Токимбаева - 16,4%. Еще 3,3% выборщиков голосовали против всех.

Депутатом от Актюбинской области избран секретарь областного маслихата 55-летний Амангельды Нугманов, получивший 83,1% голосов. За директора региональной палаты предпринимателей Дану Бекбауову проголосовали 8,4% выборщиков, за проректора по науке Актюбинского университета им. Жубанова - 6,2%. Еще 2,2% выборщиков высказались против всех.

В Атырауской области депутатом сената также стал секретарь маслихата региона 59-летний Алибек Наутиев. За него проголосовали 68,1% выборщиков. Директор местного колледжа Багит Шеркешбаева набрала 25,2% голосов, директор рыбоводного завода Гильман Сарсемалиев - 5%. Менее 1% выборщиков высказались против всех.

В Мангистауской области сенатором избран первый замакима 51-летний Бекбол Орынбасаров - он получил 71,4% голосов выборщиков. Его конкуренты - гендиректор частной компании Ирина Беляева и директор областного лесхоза Габбас Досатов набрали по 13,4% голосов. Менее 1% выборщиков высказались против всех.

В Западно-Казахстанской области депутатом избран также первый замакима региона - 58-летний Арман Утегулов. Он набрал 74,7% голосов выборщиков. За проректора местного аграрного университета Акылбека Султанова проголосовали 14,5%, за директора туристической ассоциации Айбулата Курумбаева - 8,7%. Еще 1,7% выборщиков голосовали против всех.

Первый замакима стал сенатором и в Костанайской области: 54-летний Гауез Нурмухамбетов получил 83,1% голосов выборщиков. За главврача поликлиники Костаная Самата Шуменбаева проголосовали 8,6% выборщиков, за заместителя секретаря филиала правящей партии Жанар Куйшинову - 6,7%. Еще 1,6% проголосовали против всех.

От Северо-Казахстанской области сенатором избрана председатель комитета среднего образования Минпросвещения 45-летняя Гульмира Каримова. Она получила поддержку 80,4% выборщиков. Ее единственная конкурентка - директор местного филиала академии госуправления Лаура Каиржанова набрала 17,9% голосов, а 1,7% выборщиков проголосовали против всех.

В Павлодарский области депутатом сената избран секретарь областного маслихата 57-летний Ернур Айткенов, получивший голоса 87,1% выборщиков. За председателя центра профсоюзов Динару Айтжанову проголосовали 12,4% выборщиков, против всех - 0,6%.

От Восточно-Казахстанской области сенатором избран замакима региона 61-летний Шакарым Буктугов. Он набрал 85,2% голосов выборщиков. За гендиректора местного завода Ержана Ашимова проголосовали 6,6% выборщиков, за секретаря Усть-Каменогорского маслихата Александра Светаша - 5,7%, против всех - 1,6%.

Депутатом сената от Карагандинской области избран секретарь областного маслихата 59-летний Серик Утешов, получивший поддержку 78,2% выборщиков. Зампред местного объединения профсоюзов Татьяна Шатохина набрала 12,8% голосов, замруководителя палаты частных судебных исполнителей Мурат Абилов - 8%. Против всех проголосовал 1% выборщиков.

В Жамбылской области сенатором избран 46-летний аким Шуского района Сакен Арубаев, набравший 88,3% голосов выборщиков. Его единственный конкурент - директор сельской школы Султан Усербаев получил 10,1% голосов. Менее 1% высказались против всех.

От Туркестанской области сенатором избран аким Жетысайского района 42-летний Мурат Кадырбек, набравший 72% голосов выборщиков. За руководителя аппарата акима Ордабасинского района Мирамбека Акмуратова проголосовали 24,8% выборщиков, еще 2,5% голосовали против всех.

Депутатом сената от Кызылординской области стал руководитель управления культуры и спорта региона 54-летний Руслан Рустемов. Он набрал 67,4% голосов выборщиков. За акима Кызылорды Асылбека Шаменова проголосовали 19,1% выборщиков, за руководителя участка водной организации Жорабека Нурымбетова - 12,8%. Еще 0,7% голосовали против всех.