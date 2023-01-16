Состав избранных сенаторов обновился на 80% – ЦИК

Центральная избирательная комиссия подвела окончательные итоги выборов депутатов в сенат, которые состоялись в Казахстане 14 января. Как заявил в понедельник ходе заседания заместитель председателя ЦИК Константин Петров, состав 20 избранных сенаторов обновился на 80%.

«Из 20 избранных депутатов три женщины, 17 – мужчин, средний возраст – 53,8 лет, все 20 избранных сенаторов по национальности – казахи. Также хотелось бы отметить, что среди избранных – четыре действующих депутата сената парламента от Алматинской, Жетысуской, Улытауской областей и города Шымкент, пять секретарей областных маслихатов Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской и Павлодарской областей, четыре заместителя акима Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской, два акима района Жамбылской и Туркестанской областей, двое – сотрудники центральных госорганов, один – руководитель учебного заведения, один – руководитель областного управления и один – представитель акционерного общества. Обновление 20 мандатов составило 80%», - рассказал Петров.

Он напомнил, что 14 января прошли выборы в 20 регионах и в Астане по избранию депутата сената вместо выбывшего. Всего в списки выборщиков были включены 3 167 депутатов маслихатов всех уровней, но приняли участие 2 904, или 91,7%. Петров подчеркнул, что в каждом регионе обеспечен кворум. Всего в избирательные бюллетени были включены 55 кандидатов.

Таким образом, депутатами сената избраны: от Абайской области – директор строительного колледжа Кайрат Тастекеев, от Акмолинской области – секретарь областного маслихата Талгат Жунусов, от Актюбинской области – секретарь областного маслихата Амангельды Нугманов, от Алматинской области – депутат сената Жанболат Жургенбаев, от Атырауской области – секретарь областного маслихата Алибек Наутиев, от Западно-Казахстанской – первый заместитель акима области Арман Утегулов, от Жамбылской области – аким Шуского района Сакен Арубаев, от Жетысуской области – депутат сената Амангельды Толамисов, от Карагандинской области – секретарь областного маслихата Серик Утешев, от Костанайской области – первый заместитель акима области Гауез Нрмухамбетов, от Кызылординской области – руководитель управления культуры и спорта области Руслан Рустемов, от Мангистауской области – первый заместитель акима Бекбол Орынбасаров, от Павлодарской области – секретарь областного маслихата Ернур Айткенов, от Северо-Казахстанской области – председатель комитета среднего образования министерства просвещения Гульмира Каримова, от Туркестанской области – аким Жетысайского района Мурат Кадырбек, от Улытауской области – депутат сената Советбек Медебаев, от Восточно-Казахстанской области – заместитель акима области Шакарим Бектугуров, от Астаны – советник председателя сената парламента Бибигуль Женсенбай, от гАлматы – советник председателя правления АО «Центр развития Алматы» Жанна Асанова, от Шымкента – депутат сената Нурлан Бекназаров.

Кроме того, на совместном заседании выборщиков избран депутат сената от Астаны вместо выбывшего. Им стал Андрей Лукин, который был депутатом сената по президентскому списку, срок его полномочий на этом посту истек накануне выборов.